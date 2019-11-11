В понедельник в Москве будет +11°С
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В Москве в понедельник, 11 ноября, ожидается облачная погода и температура до +11°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, днем столбики термометра будут показывать от +9 до +11°С. Временами возможен дождь. Ветер будет южный со скоростью до 10 м/с.
Вечером температура понизится до +5°С.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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