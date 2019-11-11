Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ

Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — «Газета.Ru») Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента и рассказал, почему его задержали. Об этом сообщает «Укринформ».

Он считает, что его задержали в Польше, так как Интерпол «сдался» под давлением российской стороны, которая просила выслать его. По его словам, до этого он мог спокойно приезжать в Польшу и его никто не останавливал.

Также он посетовал, что пограничники не предупредили его, что он числится в базе Интерпола.

Верховный суд России признал УНА-УНСО экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.

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