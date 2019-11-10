Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление ребенка грудью

Женщину попросили покинуть Третьяковскую галерею за кормление ребенка грудью, передает радиостанция «Говорит Москва».

Полина Хлынова, посещавшая галерею с ребенком, рассказала, что смотритель музея попросила ее пройти в специальное место, откуда ее не увидят другие туристы с детьми.

Женщина поделилась, что старается подбирать подходящую одежду и не делает из процесса перформанс.

Она также отметила, что смотритель Третьяковки объяснила запрет на кормление младенца грудью тем, что «их за это наказывают», «это неприлично» и «не дай бог, увидят дети и их родители».