Подозреваемый в убийстве россиянин найден мертвым в Австралии

Владимир Кондаков, подозреваемый в убийстве своего начальника, застройщика Альберта Метледжа, найден мертвым в Сиднее. Об этом сообщает телеканал Seven News.

По заявлению полицию, тело было обнаружено в парке в пригороде Тарен Поинт на юге города. Предполагается, что мужчина отправился туда, чтобы скрыться от следствия по делу об убийстве начальника.

Смерть не рассматривается как подозрительная. Также сообщается, что судебно-медицинская экспертиза не проводилась, личность погибшего не подтверждена

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