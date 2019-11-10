Задержанного в Польше националиста передали украинскому консульству
Заместителя командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — «Газета.Ru») Игоря Мазура, ранее задержанного в Польше, передали на поруки консулу Украины в Люблине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.
По словам омбудсмена, во время ожидания и рассмотрения запроса на экстрадицию Мазур будет проживать в генеральном консульстве Украины.
Также она заявила, что суд об избрании Мазуру меры пресечения не состоится, так как прокуратура отозвала просьбу об аресте.
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