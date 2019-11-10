Знакомая преподавателя СПбГУ рассказала о его отношениях с женщинами

Давняя знакомая доцента СПБГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего свою возлюбленную, рассказала «Газете.Ru», что историк мог пойти на убийство в состоянии аффекта.

«В молодости он женщин любил как эстет, относился как ним по-доброму и снисходительно, менял как перчатки. Он любил красивых и образованных женщин, его вторая жена Настя не была его студенткой. Верится с трудом, что он на такое способен – он был патологически брезглив. К этому могло привести только состояние аффекта от ревности и обиды, поскольку он взращивал своих девушек, образовывал и давал карьеру. Он не серийный убийца, он беззащитный ученый которого предали», — рассказала она.

Женщина добавила, что Олег Соколов действительно всегда обладал вспыльчивым характером.

«Он, думаю, верил и хотел, чтобы его любили», — добавила она.

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