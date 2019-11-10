Глава МИД Польши отреагировал на задержание лидера украинских националистов

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что решение о судьбе задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура будет принято согласно международному праву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что мужчину решила задержать пограничная служба, не имеющая «сведения, какую деятельность ведет лицо», которое включено в список Интерпола.

По словам министра, польские власти уже устанавливают поводы объявления в розыск Мазура.

«Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью», — добавил Чапутович.

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