СМИ: в Австралии обнаружили разыскиваемого за убийство россиянина мертвым

На юге Сиднея полиция обнаружила тело мужчины, который предположительно является россиянином Владимиром Кондаковым, разыскиваемым за убийство. Об этом сообщает ABC.

Полиция заявила, что утром, 10 ноября, в районе Тарен Пойнт, было обнаружено тело мужчины.

Отмечается, что личность и причина смерти еще официально не установлены. По предварительным данным, речь идет о Кондакове, которого подозревают в убийстве застройщика в Сиднее Альберта Метледжа и в нанесении ножевых ранений сыну Метледжа.

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