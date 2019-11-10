СМИ: в Австралии обнаружили разыскиваемого за убийство россиянина мертвым
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На юге Сиднея полиция обнаружила тело мужчины, который предположительно является россиянином Владимиром Кондаковым, разыскиваемым за убийство. Об этом сообщает ABC.
Полиция заявила, что утром, 10 ноября, в районе Тарен Пойнт, было обнаружено тело мужчины.
Отмечается, что личность и причина смерти еще официально не установлены. По предварительным данным, речь идет о Кондакове, которого подозревают в убийстве застройщика в Сиднее Альберта Метледжа и в нанесении ножевых ранений сыну Метледжа.
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