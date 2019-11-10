Посол Украины оценил задержание лидера националистов в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказался о задержании в Польше замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — «Газета.Ru») Игоря Мазура. Текст сообщения он опубликовал в Facebook.

Он заявил, что Украина намерена потребовать от польских властей отпустить Мазура под поручительство.

Дещица также добавил, что на судебном заседании об избрании временной меры пресечения Мазуру будет присутствовать генконсул Украины в Люблине. Он будет просить о взятии националиста на поруки и об освобождении его из-под стражи.

Верховный суд России признал УНА-УНСО экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.

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