Украинский самолет загорелся при посадке в Шарм-эш-Шейхе

У летевшего из Украины самолета загорелись шасси при посадке в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на египетское министерство гражданской авиации.

По данным ведомства, лайнер из Запорожья загорелся сразу после посадки. Предполагается, что у самолета была утечка масла из гидравлической системы. Это и привело к возгоранию шасси.

Однако прибывшие на место спасатели не допустили распространения огня и потушили его.

В министерства добавили, что никто из пассажиров не пострадал, так как людей быстро эвакуировали.

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