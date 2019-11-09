Украинский самолет загорелся при посадке в Шарм-эш-Шейхе
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У летевшего из Украины самолета загорелись шасси при посадке в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на египетское министерство гражданской авиации.
По данным ведомства, лайнер из Запорожья загорелся сразу после посадки. Предполагается, что у самолета была утечка масла из гидравлической системы. Это и привело к возгоранию шасси.
Однако прибывшие на место спасатели не допустили распространения огня и потушили его.
В министерства добавили, что никто из пассажиров не пострадал, так как людей быстро эвакуировали.
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