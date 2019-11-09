Более 300 человек эвакуировали из московского ТЦ

Около 350 человек были эвакуированы из торгового центра «Смоленский пассаж» в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

По заявлению источника, причиной эвакуации стала возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе в одном из ресторанов центра.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших нет.

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