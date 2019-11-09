Останки убитой преподавателем СПбГУ девушки обнаружили в реке Петербурга

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В реке Мойка были обнаружены останки экс-студентки Анастасии Ещенко, убитой преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым. Об этом сообщает «Фонтанка».

В результате организованных поисков водолазы, прочесывающие дно реки Мойка в Санкт-Петербурге, подняли на поверхность черные пакеты. Предполагается, что в них находятся ноги девушки, в убийстве которой ранее сознался Соколов.

В настоящее время нет подтверждения этой информации.

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