Останки убитой преподавателем СПбГУ девушки обнаружили в реке Петербурга
В реке Мойка были обнаружены останки экс-студентки Анастасии Ещенко, убитой преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым. Об этом сообщает «Фонтанка».
В результате организованных поисков водолазы, прочесывающие дно реки Мойка в Санкт-Петербурге, подняли на поверхность черные пакеты. Предполагается, что в них находятся ноги девушки, в убийстве которой ранее сознался Соколов.
В настоящее время нет подтверждения этой информации.
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