В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова

Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества. Об этом «Газете.Ru» сообщила советница председателя РВИО Ирина Казначеева.

«Олег Соколов — не Член РВИО», — начала Казначеева.

По ее словам, в научный совет при РВИО, в котором этот историк якобы состоит, входят много разных ученых. Их привлекают, так как основная задача военно-исторического общества — консолидировать военных историков, которые пишут или высказываются на соответствующую тему.

«Я имя Соколова слышу впервые. Когда написали об этом, я не поняла, как его привязали к РВИО. Мы хотим разобраться, что это такое. Сейчас пытаемся связаться с председателем научного совета Владимиром Чуровым. Мы всю информацию, так же, как и вы, узнаем из СМИ. В понедельник, может быть, сможем сделать какое-либо заявление, но пока данных нет», — заключила Казначеева.

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