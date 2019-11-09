Студента осудили за подготовку массового убийства в школе Пермского края

Кунгурский городской суд приговорил бывшего студента первого курса регионального сельскохозяйственного колледжа к шести годам лишения свободы за подготовку массового убийства в школе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

В городе Кунгур Пермского края 17-летний студент планировал нападение на учеников и сотрудников школы №10, для чего приобрел мачете и булаву, а также изготовил два взрывных устройства.

Однако преступление было предотвращено сотрудниками правоохранительных органов, которые получили сведения о попытке студента проникнуть на территорию школы.

После задержания молодого человека была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Его признали вменяемым.

Известно, что уголовное дело против бывшего студента рассматривалось на закрытом заседании. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

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