Появилось видео с подозреваемым в жестоком убийстве преподавателем СПбГУ

Преподавателя СПбГУ, который подозревается в убийстве и расчленении молодой женщины, госпитализировали в Санкт-Петербург. Видео из больницы, в которую доставили мужчину, опубликовало РЕН ТВ.

На кадрах видно, как он лежит на больничной койке.

Как известно, до этого преподавателя вытащили с рюкзаком из реки Мойка. При себе у него нашли отрубленные женские руки.

Отмечается, что против педагога уже возбудили уголовное дело.

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