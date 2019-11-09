Появилось видео с подозреваемым в жестоком убийстве преподавателем СПбГУ
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Преподавателя СПбГУ, который подозревается в убийстве и расчленении молодой женщины, госпитализировали в Санкт-Петербург. Видео из больницы, в которую доставили мужчину, опубликовало РЕН ТВ.
На кадрах видно, как он лежит на больничной койке.
Как известно, до этого преподавателя вытащили с рюкзаком из реки Мойка. При себе у него нашли отрубленные женские руки.
Отмечается, что против педагога уже возбудили уголовное дело.
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