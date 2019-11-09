Карельский чиновник назвал провокацией обвинение в призыве к расстрелу людей

Глава Олонецкого городского поселения Сергей Прокопьев, который заявил, что расстрелы недовольных условиями жизни жителей Карелии успокоят общественные волнения, назвал тиражирование своих высказываний бессовестной и лживой провокацией. Об этом он написал в своем профиле во «ВКонтакте».

«Бессовестная, лживая и обреченная на провал провокация. Это попытка разрушить мир, конструктивную атмосферу созидания в Олонецком районе, которая с таким трудом выстроена и мной, моими коллегами и всеми жителями, — сказал Прокопьев.

Он отметил, что ни при каких обстоятельствах не позволил бы себе хамские, некорректные высказывания в отношении своих земляков.

Чиновник добавил, что при помощи юристов призовет к ответу «клеветников» через суд и правоохранительные органы.

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