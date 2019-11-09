Отец гонщицы Мары Багдасарян оспорит лишение его гражданства РФ

Отец скандально известной уличной гонщицы Мары Багдасарян Эльмар Багдасарян планирует оспорить лишение его российского гражданства. Об этом сообщает «Подъем».

Адвокат семьи Давид Кемулария подтвердил, что к ним поступило уведомление об аннулировании паспорта Багдасаряна.

По словам юриста, пока непонятно, чем вызвана данная проблема, так как отец Мары еще до развала СССР был прописан в Ростовской области, а потому в 90-е получил российское гражданство автоматически.

«Естественно, мы будем оспаривать», — сказал Кемулария .

Он добавил, что гражданства не могут лишить, так как Багдасарян всю жизнь прожил в России, а также не имел и не имеет второго гражданства.

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