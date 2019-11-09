В сети появились подробности гибели главы района в Смоленской области

Стали известны подробности гибели главы Холм-Жирковского района Смоленской области Олега Макарова при тушении пожара в одном из частных домов. Об этом сообщает портал Smol Daily.

По данным издания, Макаров, не задумываясь ни на секунду, кинулся на помощь соседям.

Как сообщают очевидцы, он начал бороться с огнем подручными средствами. А когда стал подниматься на чердак горящего дома по лестнице, чтобы помешать распространению пламени, резко почувствовал себя плохо.

Жители поселка, присутствующие при пожаре, на личном автомобиле отвезли главу района в районную больницу.

Отмечается, что уже в автомобиле глава района не подавал признаки жизни. В приемном отделении больницы врачи констатировали смерть.

По неподтвержденной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Олег Макаров родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 году. Главой администрации Холм-Жирковского района он стал в августе 2014 года.

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