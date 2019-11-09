В сети появились подробности гибели главы района в Смоленской области
Стали известны подробности гибели главы Холм-Жирковского района Смоленской области Олега Макарова при тушении пожара в одном из частных домов. Об этом сообщает портал Smol Daily.
По данным издания, Макаров, не задумываясь ни на секунду, кинулся на помощь соседям.
Как сообщают очевидцы, он начал бороться с огнем подручными средствами. А когда стал подниматься на чердак горящего дома по лестнице, чтобы помешать распространению пламени, резко почувствовал себя плохо.
Жители поселка, присутствующие при пожаре, на личном автомобиле отвезли главу района в районную больницу.
Отмечается, что уже в автомобиле глава района не подавал признаки жизни. В приемном отделении больницы врачи констатировали смерть.
По неподтвержденной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Олег Макаров родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 году. Главой администрации Холм-Жирковского района он стал в августе 2014 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара