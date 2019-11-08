«Шансы минимальны»: адвокат о судьбе покинувшего РФ журналиста «Росбалта»

Журналист «Росбалта» Александр Шварев, покинувший Россию после обвинений в клевете, своим поступком в будущем рискует получить более суровое наказание. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Владимир Старинский.

Он объяснил, что, если в отношении подозреваемого или обвиняемого избирается мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, то в постановленииказывается конкретный регион, который он не вправе покидать без разрешения следователя. Как правило ограничения устанавливаются в пределах не страны, а субъекта. Если человек зарегистрирован в Москве, то он не может покидать пределы города. Если обвиняемому надо выехать за пределы страны, он должен получить разрешение у следователя — только после этого он имеет право выезжать.

«Если журналист Шварев в нарушение запрета уехал из страны, то он тем самым нарушил меру пресечения. В такой ситуации следователь вправе выйти с ходатайством в суд об ужесточении меры пресечения», — добавил Старинский.

По его словам, тот факт, что журналист выехал за пределы субъекта, не мог повлиять на переквалификацию статьи. Изначально Швареву предъявили обвинение в клевете — статья УК России не предусматривает лишения свободы. Но теперь он проходит по статье о вымогательстве — это до 15 лет колонии.

«Возможно, в деле есть какие-то еще обстоятельства, который позволили следователю переквалифицировать обвинение. Однако отмечу, что теперь, когда журналиста заочно заключили под стражу, ему будет тяжелее получить мягкое наказание. Такова практика. Особенно с учетом нового обвинения — его шансы выйти из суда своими ногами сводятся к минимуму», — заключил адвокат.

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