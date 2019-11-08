Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь

В Челябинске шестеро человек избили битой депутата Александра Курочкина. Об этом сообщает портал 31tv.ru.

По словам пострадавшего, он сделал замечание группе молодых людей, которые стояли у магазина с алкогольной продукцией. Курочкин попросил их не шуметь.

Он также отметил, что давно ведет борьбу с шумом и беспорядками ночью, которые происходят у магазина возле дома.

В результате нападения Курочкин получил рваную рану губы и множественные телесные повреждения. Он рассказал о том, что жаловался врачам скорой помощи на головокружения, однако никаких снимков медики не сделали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

— «90-е не прошли»: кто стоит за жестоким избиением депутата

— Арестован подозреваемый в избиении до смерти биатлониста в Красноярске