«Би-би-си» ответил на обвинения в искажении слов Кадырова
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Телеканал «Би-би-си» утверждает, что перевод слов чеченского лидера Рамзана Кадырова о пользователях сети, был точным. Об этом канал рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Компания уверила, что переводчик все правильно перевел с чеченского языка.
«Точность является неотъемлемой составляющей журналистики», — добавили в «Би-би-си».
До этого пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов обвинил «Би-би-си» в искажении слов лидера. Он добавил, что СМИ Великобритании, Франции, Германии или США всегда необъективно пишут про Чечню.
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