Имущество в более 6 млрд руб. полковника ФСБ Черкалина обратили в пользу государства
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Головинский суд Москвы в принял решение в отношении недвижимости и предметов роскоши полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд постановил обратил в доход государства богатства общей суммой более шести миллиардов рублей.
«Частично удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры, обратить в доход государства имущество ответчиков», --свидетельствует постановление судьи.
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