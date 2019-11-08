Имущество в более 6 млрд руб. полковника ФСБ Черкалина обратили в пользу государства

Головинский суд Москвы в принял решение в отношении недвижимости и предметов роскоши полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд постановил обратил в доход государства богатства общей суммой более шести миллиардов рублей.

«Частично удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры, обратить в доход государства имущество ответчиков», --свидетельствует постановление судьи.

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