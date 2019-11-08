Комиссия ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост о «клоачным» русском языке
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике порекомендовала профессору филологического факультета Гасану Гусейнову публично извиниться за пост в Facebook, в котором он назвал русский язык «клоачным». Протокол заседания опубликован на сайте «Вышка для своих».
В комиссии отметили, что филолог сознательно распространил непродуманные и безответственные высказывания, которые повредили репутации университета.
Гусейнов в своей публикации написал, что в Москве проблематично найти газеты на иностранных языках, кроме «того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
При этом в комиссии отметили, что высказывания профессора в СМИ в том числе носят публичный характер, люди расценивают его как представителя ВШЭ.
Впоследствии пост Гусейнова был удален администрацией Facebook из-за нарушений правил сообщества.
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