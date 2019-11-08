В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

СМИ получили подступ к материалам следствия в отношении гражданина Австралии Халеда Хаята, которого австралийский суд признал виновным в подготовке теракта в отношении рейса Сидней - -Дубай. Якобы он на допросе заявил, что за организацией несостоявшегося теракта стояли Базил Хассан и брат Хаята, Терек. По его словам, еще один самолет взорвался над Египтом. Он заявил, что за этим преступлением стоят те же люди.

Хассан, по сведениям госдепартамента США, играет ключевую роль в планировании операций за территорией, подконтрольной «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», погибли все 224 человека, находившихся на борту. Спустя две недели после катастрофы глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что на борту самолета произошел теракт. Ответственность за взрыв СВУ взяли на себя боевики террористической группировки «Вилайят Синай», подконтрольной «Исламскому государству» (обе организации запрещены в России).

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