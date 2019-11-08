Семья и врачи не подтвердили смерть пострадавшего при стрельбе в Забайкалье

Сестра Евгения Графова Елена назвала неправдой сообщения о смерти брата, сообщает Telegram-канал «Подъем».

В свою очередь Telegram-канал Mash со ссылкой на врачей сообщает, что раненный при расстреле в войсковой части Графов находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

До этого РЕН ТВ сообщил о смерти пострадавшего при стрельбе в воинской части в Забайкалье.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. 8 человек погибли сразу, двое были ранены.