Детский сад возобновил работу в Нарьян-Маре после убийства ребенка

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где 31 октября мужчина зарезал 6-летнего мальчика, возобновил работу. Об этом «Газете.Ru» сообщила дежурная дошкольного учреждения.

«Вообще мы работаем в прежнем режиме. Только сегодня закрыты в связи с аварией на водопроводе — таково постановление Роспотребнадзора. С понедельника будем работать в обычном режиме», — заявили в «Сказке».

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава депобразования и заведующая детским садом уволились после убийства ребенка в НАО

— «Охранников дергают»: детей заперли в садах после Нарьян-Мара

— «Прочитал заклинание»: как убийца ходил по детсаду с ножом