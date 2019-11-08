От чего умер козел Тимур, рассказали в сафари-парке

Причиной смерти козла Тимура стала остановка сердца после продолжительной болезни.

Об этом сообщает «Восток-медиа».

Как заявил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, Тимур долго болел и находился под присмотром ветеринаров.

В результате вскрытия выяснилось, что у животного произошла остановка сердца.

Козел Тимур умер 5 ноября, сообщили в Приморском сафари-парке. Козел Тимур и тигр Амур прославились еще в 2015 году. Тогда козла в вольер к хищнику привели в качестве добычи. Однако Тимур не позволил тигру его съесть, а впоследствии, как считается, стал его другом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Умер козел Тимур, известный по дружбе с тигром Амуром