Экстрадированного в США россиянина Лисова могут приговорить к пяти годам тюрьмы

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Россиянина Станислава Лисова, который был экстрадирован в США в 2018 году и обвиняется там в киберпреступлениях, может получить пять лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее обращение уже подал прокурор Южного округа штата Нью-Йорк в США Джеффри Берман.

Отмечается, что в письме он просит вынести Лисовку именно такой приговор.

Представитель властей США считает, что заключение сроком в 60 месяцев является «справедливым и соответствующим» совершенным преступлениям.

Как известно, Лисов уже признал вину в краже средств со счетов банков США при помощи вредоносной программы.

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