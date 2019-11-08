Экстрадированного в США россиянина Лисова могут приговорить к пяти годам тюрьмы
Россиянина Станислава Лисова, который был экстрадирован в США в 2018 году и обвиняется там в киберпреступлениях, может получить пять лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее обращение уже подал прокурор Южного округа штата Нью-Йорк в США Джеффри Берман.
Отмечается, что в письме он просит вынести Лисовку именно такой приговор.
Представитель властей США считает, что заключение сроком в 60 месяцев является «справедливым и соответствующим» совершенным преступлениям.
Как известно, Лисов уже признал вину в краже средств со счетов банков США при помощи вредоносной программы.
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