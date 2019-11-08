В Нижнем Новгороде таксисты убили пассажира за отказ платить

В Нижнем Новгороде трое таксистов избили пассажира до смерти из-за отказа платить за проезд. Об этом сообщает «Life».

Как стало известно, инцидент случился на улице Генерала Штеменко в четверг, 7 ноября.

По имеющейся информации, такси с пассажиром приехала по адресу назначения. После окончания поездки он отказался платить. Водитель в свою очередь нажал кнопку SOS, после чего к нему подъехали двое коллег.

Как сообщается, потом началась потасовка, в результате которой пассажира забили до смерти.

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