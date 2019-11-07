Синоптик назвал предстоящую зиму в России «невероятной аномалией»

Предстоящая зима в России будет «невероятно аномальной». Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, для предстоящей зимы будет характерно: быстрое таяние снега, кратковременные морозы, переменчивость погода и «тренд на сильнейшие оттепели».

Также аномальной будет и сама температура. Он отметил, что столбики термометра будут показывать зимой показатели выше нормы.

«Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню», — подчеркнул Тишковец.

Синоптик заверил, что в ближайшее время перехода на минусовую температуру в стране будет.

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