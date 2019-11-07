Прокуратура Вены подтвердила задержание экс-чиновника Минкультуры
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Представитель прокуратуры Вены Нина Буссек подтвердила задержание экс-чиновника Минкультуры России, передает РИА «Новости».
При этом в ведомстве не стали называть имя задержанного.
Она сообщила, что прокуратура отправила запрос на арест в суд.
«Когда будет принято решение, зависит от суда. Он примет решение по нашему запросу», — добавила Буссек.
До этого источники сообщили о задержании экс-главы департамента Минкультуры Бориса Мазо, которого обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.
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