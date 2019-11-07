Прокуратура Вены подтвердила задержание экс-чиновника Минкультуры

Представитель прокуратуры Вены Нина Буссек подтвердила задержание экс-чиновника Минкультуры России, передает РИА «Новости».

При этом в ведомстве не стали называть имя задержанного.

Она сообщила, что прокуратура отправила запрос на арест в суд.

«Когда будет принято решение, зависит от суда. Он примет решение по нашему запросу», — добавила Буссек.

До этого источники сообщили о задержании экс-главы департамента Минкультуры Бориса Мазо, которого обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат опроверг задержание в Австрии экс-чиновника Минкультуры Мазо

— Бывшего чиновника Минкультуры РФ задержали в Австрии за отмывание денег