«Я свое место не отдам»: глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала «Газете.Ru», что она не подписывала документов о сложении полномочий.

«Я свое место никому не отдам, тем более Андрею Курочкину (заместитель Салиховской — «Газета.Ru»). Никаких документов о сложении полномочий я не подписывала», — заявила Салиховская.

По ее словам, недавно Курочкин устроил мероприятие в ресторане в Москве. На нем, в частности, обсуждалось снятие ее с поста главы солдатских матерей.

«К товарищу Курочкину люди приходят с проблемой призыва, а он берет с них деньги. Я его защищала, оправдывала, но когда информация о поборах подтвердилась, я стала делать ему замечания. Говорила: «Ребята, у нас некоммерческая, общественная организация, откуда деньги?». Все регионы мне звонят, спрашивают, что случилось. Я отстою свою честь», — заявила Салиховская.

Ранее стало известно, что Комитет солдатских матерей отстранил от руководства Салиховскую из-за ее оценки инцидента с расстрелом в Забайкалье солдатом Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев.

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