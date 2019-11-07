Минобрнауки создаст новые правила для распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования занимается разработкой новых правил по распределению бюджетных мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В министерстве рассказали о ходе работ по совершенствованию способа распределения контрольных цифр приема. Проект должен позволить региональным вузам увеличить показатели приема студентов.

Уточняется, что цель новой модели — увеличить спрос на российских субъектов на рабочую силу, а не «обеспечить потребности образовательных организаций, находящихся на территориях соответствующих регионов».

Отмечается, что новая модель может начать применяться с 2021-2022 учебного года.

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