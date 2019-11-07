NYT: Экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Эр-Рияд

Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников компании Twitter в передаче данных властям Саудовской Аравии. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно данным искового заявления, которое поступило в суд Сан-Франциско, двое экс-сотрудников осуществляли передачу данных о критиковавших Эр-Рияд пользователях социальной сети.

Обвинения были предъявлены гражданину США Ахмеду Абуаммо и подданному Саудовской Аравии Али аль-Забараху.

Уточняется, что это первый случай обвинения гражданина Саудовской Аравии федеральными властями в работе в качестве агента иностранной державы.