Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми

Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.

Ранее жительницы республики Вера Терешонкова и Марина Седова пожаловались в Конституционный суд на запрет проводить публичные мероприятия на Стефановской площади города Сыктывкара и на аналогичный запрет относительно мест, расположенных в 50-ти метрах от зданий органов власти.

Конституционный суд постановил, что данный запрет, установленный в республике законодательно, создает барьер для реализации права на свободу мирных собраний вблизи любых органов региональной и муниципальной власти Коми.

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