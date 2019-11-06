Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми
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Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Ранее жительницы республики Вера Терешонкова и Марина Седова пожаловались в Конституционный суд на запрет проводить публичные мероприятия на Стефановской площади города Сыктывкара и на аналогичный запрет относительно мест, расположенных в 50-ти метрах от зданий органов власти.
Конституционный суд постановил, что данный запрет, установленный в республике законодательно, создает барьер для реализации права на свободу мирных собраний вблизи любых органов региональной и муниципальной власти Коми.
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