После дела о «пьяном» мальчике уволился главный судмедэксперт Подмосковья
Главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно уволился по собственному желанию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в правительстве Московской области.
Как рассказал источник, такое решение Клевно связано с делом погибшего в 2017 году в Железнодорожном Алексея Шимко.
Также другой источник сообщил, что перед этим Клевно вызывали в региональный минздрав.
В свою очередь сам Владимир Клевно заявил, что увольнение является его собственной инициативой и не связано с делом «пьяного» мальчика.
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