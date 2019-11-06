После дела о «пьяном» мальчике уволился главный судмедэксперт Подмосковья

<img src="//img.gazeta.ru/files3/575/10916575/boy-pic905-895x505-76302.jpg">

Главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно уволился по собственному желанию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в правительстве Московской области.

Как рассказал источник, такое решение Клевно связано с делом погибшего в 2017 году в Железнодорожном Алексея Шимко.

Также другой источник сообщил, что перед этим Клевно вызывали в региональный минздрав.

В свою очередь сам Владимир Клевно заявил, что увольнение является его собственной инициативой и не связано с делом «пьяного» мальчика.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Это сговор»: чем поплатился эксперт по делу «пьяного» мальчика

— Суд отказал в отсрочке приговора сбившей «трезвого мальчика» Ольге Алисовой