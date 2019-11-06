В вузах и колледжах может появится предмет «Операционная эффективность»

Общероссийский народный фронт предложил ввести в российских вузах и колледжах новый предмет «Операционная эффективность». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма замглавы ведомства Петра Засельского сопредседателю центрального штаба ОНФ Алексею Комиссарову..

Как отмечается, Министерство экономического развития России поддержало нововведение.

Также по его инициативе появился курс дополнительного образования «Лидеры производительности» в подведомственной Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).

В Минэкономразвития также уверены, что нужно сформировать рабочую группу, членами которой станут представители ведущих российских вузов, ОНФ и ВАВТ.

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская в ответном письме ОНФ заявила, что образовательные учреждения могут самостоятельно разрабатывать программы в рамках федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Однако инициатива ОНФ будет учтена при обновлении ФГОС.

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