В Забайкалье задержан четвертый подросток по подозрению в убийстве и насилии
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В Забайкалье задержан четвертый подросток по делу об убийстве мужчины и насилии над женщиной в одном из сел Кыринского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального следственного управления СК России Егора Маркова.
Как отмечается, задержан 15-летний житель села.
«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения», — сообщил Марков.
Ранее еще двух фигурантов арестовали, третий находится под домашним арестом.
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