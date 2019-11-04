В Забайкалье задержан четвертый подросток по подозрению в убийстве и насилии

В Забайкалье задержан четвертый подросток по делу об убийстве мужчины и насилии над женщиной в одном из сел Кыринского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального следственного управления СК России Егора Маркова.

Как отмечается, задержан 15-летний житель села.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения», — сообщил Марков.

Ранее еще двух фигурантов арестовали, третий находится под домашним арестом.

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