Суд арестовал охранника детского сада в Нарьян-Маре, где был убит ребенок

Городской суд города Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ), заключил под стражу охранника детского сада «Сказка», где 31 октября местным жителем был убит шестилетний мальчик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Как отмечается, охранника арестован на два месяца.

Других подробностей не приводится.

31 октября Денис Поздеев проник на территорию детского сада и ударил ножом 6-летнего ребенка. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).

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