Памфилова заявила о невозможности референдума по эвтаназии

Глава ЦИК Элла Памфилова высказала свое отношение к заявлению министра здравоохранения страны Вероники Скворцовой о необходимости решения вопроса об эвтаназии в России посредством референдума, передает издание «Подъем».

«Этот вопрос не решается на референдуме», — сказала Элла Памфилова.

Ранее Вероника Скворцова заявила, что данный вопрос должен решаться так же, как это было сделано в других странах: населением на референдуме.

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