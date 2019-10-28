Памфилова заявила о невозможности референдума по эвтаназии
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Глава ЦИК Элла Памфилова высказала свое отношение к заявлению министра здравоохранения страны Вероники Скворцовой о необходимости решения вопроса об эвтаназии в России посредством референдума, передает издание «Подъем».
«Этот вопрос не решается на референдуме», — сказала Элла Памфилова.
Ранее Вероника Скворцова заявила, что данный вопрос должен решаться так же, как это было сделано в других странах: населением на референдуме.
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