О ликвидации лидера ИГ сообщили СМИ

В Идлибе благодаря силам США был ликвидирован лидер И* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские военные пока официально не подтвердили личность устраненной цели.

Журналисты предположили, что об этом президент США Дональд Трамп мог написать свой загадочный твит, где написал о «чем-то судьбоносном».

«Исламское государство» (организация запрещена в России) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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— Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит