Пять дамб оказались разрушены в Красноярском крае

В результате ЧП в Красноярском крае оказались разрушены в общей сложности пять дамб, передает ТАСС.

В Следственном комитете добавили, что все они были возведены незаконно.

Уточняется, что прорыв начался с самой верхней дамбы высотой 15 метров, а затем по цепочке под напором потока воды разрушились еще четыре.

«Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких- либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи», — подтвердили в ведомстве.

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