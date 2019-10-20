Пять дамб оказались разрушены в Красноярском крае
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В результате ЧП в Красноярском крае оказались разрушены в общей сложности пять дамб, передает ТАСС.
В Следственном комитете добавили, что все они были возведены незаконно.
Уточняется, что прорыв начался с самой верхней дамбы высотой 15 метров, а затем по цепочке под напором потока воды разрушились еще четыре.
«Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких- либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи», — подтвердили в ведомстве.
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