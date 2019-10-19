Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили
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Грузинская Генпрокуратура допросила журналиста Георгия Габунию, который до этого в прямом эфире «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал телеканалу.
Как отмечается, журналисту задавали вопросы об аресте экс-гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварами и про вмешательство во внутренние дела компании.
Габуния отказался уточнять подробности допроса, так как, по его словам, он дал подписку о неразглашении.
«Я не могу сказать вам, какие вопросы задавались», — добавил Габуния.
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