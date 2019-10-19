В СК назвали свою версию прорыва дамбы в Красноярском крае
Следователи считают, что дамба могла разрушиться в результате прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае. Об этом рассказала «Интерфаксу» помощник главы ГУ СК по региону Ольга Шаманская.
Следствие считает, что дамба могла прорваться из-за инцидента с другой дамбой, которая находится выше по реке.
»[Это стало] толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди», — добавила Шаманская.
Она отметила, что к месту инцидента выехали руководители предприятия.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 октября в районе поселка Щетинкино на реке Сейба. После прорыва вода заполонила два общежития в рабочем поселке.
По последним данным, спасатели обнаружили тела уже 13 человек. Они продолжают работать на месте ЧП.
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