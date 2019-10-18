Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа

Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу, россияне будут узнавать о произошедших непредвиденных ситуациях оперативно. Также людей будут информировать о том, какие работы проводятся для устранения последствий.

«Информация... представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности», — говорится в документе.

Кроме того, информированы будут федеральные органы, спасатели и «Росатом».

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