Упрощенное гражданство России получили лишь 174 специалиста

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Гражданство России по упрощенной процедуре получили 174 специалиста, сообщили «Газете.Ru» в МВД.

Согласно закону «О гражданстве Российской Федерации», иностранцы с приоритетными профессиями могут получить гражданство в упрощенном порядке – если осуществляют не менее одного года до дня обращения трудовую деятельность по этой специальности. Норма действует с 2015 года.

В частности, в 2017 году по этому основанию гражданство в упрощенном порядке получили четыре человека (два белоруса и два вьетнамца), в 2018 году – 84 (в том числе граждане Украины, Узбекистана, Молдовы, Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Турции, Таджикистана и Афганистана).

В первом полугодии этого года таким правом воспользовались 62 специалиста (Азербайджан - 1, Молдова - 17, Белоруссия - 12, Украина - 15, Армения - 5, Турция - 2; Узбекистан - 7, Таджикистан - 1, Сербия - 1, Казахстан - 1).

«Наибольшее количество принятых в гражданство Российской Федерации по указанному основанию в Московской области - 15, г. Москве - 11, г. Санкт- Петербурге и Ленинградской области – 11», — уточнили в пресс-службе МВД.

В списке специальностей значатся несколько медицинских. Есть также и другие профессии: судокорпусник-ремонтник, фармацевт, токарь-карусельщик, фрезеровщик, провизор. Всего – 74 профессии.

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