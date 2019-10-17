Пять человек стали жертвами землетрясения на Филиппинах

На филиппинском острове Минданао погибли пять человек в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщает РИА «Новости».

По последним данным, также в результате подземных толчков пострадали 77 человек.

Толчок произошел в 11.37 по местному времени (14.37 по мск). Его эпицентр зафиксирован в 62 километрах от города Давао. Землетрясение произошло на глубине 20 километров.

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