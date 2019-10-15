Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что тело девушки обнаружено.

В Екатеринбурге 10 октября исчезла местная жительница 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям. Позже автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске. У них также был паспорт Каторгиной и документы на транспортное средство.

По факту исчезновения девушки было заведено уголовное дело об убийстве.

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