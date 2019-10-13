Неизвестный с ножом напал на отделение ГИБДД в Зеленограде

В Зеленограде неизвестный с ножом попытался ворваться в отдел ГИБДД в Зеленограде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В результате атаки один из сотрудников отдела был тяжело ранен.

Пострадавшим оказался 29-летний Андрей Воробьев.

Полиция задержала нападавшего, его мотивы неизвестны.