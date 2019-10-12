Президент Эквадора объявил о переводе столицы на военное положение

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о введении комендантского часа в столице страны Кито. Об этом он написал в своем твиттере.

Кроме того, в столице введен военный контроль.

Политик заявил, что военный контроль начнет действовать с 15.00 (23.00 мск). Морено отметил, что такие меры призваны для облегчения работы правоохранителей против «излишних проявлений насилия».

Протестные столкновения в Эквадоре начались с октября после отмены госсубсидий на топливо и ряда экономических реформ правительства. Протестующие блокировали доступ к месторождениям нефти, столичному аэропорту и дорогам города. В ходе акций погибли пять человек, сотни задержаны.

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